وفد من "حماس" يعزّي بضحايا تحطم الطائرة القطرية

25 مارس 2026 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
...
وفدا "حماس" خلال التعزية بشهداء تحطم الطائرة في قطر

زار وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مجالس العزاء الأربعة التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث تحطّم الطائرة القطرية.

وضمّ الوفد كلاً من القياديين محمد نزّال وعبدالجبار سعيد، اللذين عبّرا عن خالص تعازيهما لأهالي الشهداء، نيابة عن الحركة، منوّهين إلى أنهم قضوا أثناء أداء مهمة نبيلة في الدفاع عن وطنهم وأرضهم وشعبهم.

كما أشاروا إلى رمزية امتزاج الدماء القطرية والتركية والفلسطينية في هذا الحادث الأليم، حيث قضى فيه ثلاثة قطريين وثلاثة أتراك وفلسطيني.

5918162066139188681.jpg

هذا، وكانت قيادة حركة حماس قد أرسلت رسائل تعزية منفصلة بالشهداء السبعة إلى القيادتين التركية والقطرية.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع القطرية “استشهاد” 6 من أصل 7 أفراد كانوا على متن طائرة قبل أن الإعلان لاحقا عن استكمال عمليات البحث بالعثور على المفقود الأخير، مشيرة إلى أنه تم انتشال جميع الجثامين، والتأكد من استشهاد كافة الركاب.

المصدر / فلسطين أون لاين
