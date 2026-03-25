470 صاروخًا إيرانيًّا يدكُّ الاحتلال ويكشف هشاشة دفاعاته

أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن إيران أطلقت نحو 470 صاروخًا على "إسرائيل" خلال 25 يومًا، وسط تسارع ملحوظ في وتيرة الهجمات خلال الأسبوع الأخير، في تصعيد غير مسبوق منذ بداية الحرب.

وزعمت الصحيفة أن 35 صاروخًا عنقوديًا إيرانيًا تمكنت من اختراق نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، ما أسفر عن أضرار مادية دون ذكر تفاصيل عن خسائر بشرية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا متصاعدًا بين "إسرائيل" والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسط مخاوف من توسع نطاق الصراع، ويدعو مراقبون دوليون إلى ضبط النفس لتجنب اندلاع مواجهة شاملة قد تهدد استقرار المنطقة.

وتمثل الصواريخ العنقودية التهديد الأكثر خطورة على الاحتلال الإسرائيلي لأنها تحتوي على رؤوس صغيرة متعددة، ما تزيد من احتمال إلحاق الضرر في منشآت الاحتلال.

وتعتمد دولة الاحتلال على عدة منظومات لاعتراض الصواريخ، إلا أن نجاح الصواريخ الإيرانية باختراقها يوضح محدودية هذه الدفاعات أمام الهجمات المكثفة.

