احتجاجات في مدريد ضد مشاركة فريق إسرائيلي

نظم نشطاء مظاهرة احتجاجية في مدريد قبيل مباراة لكرة السلة بين فريقي ريال مدريد، و”هبوعيل تل أبيب” الإسرائيلي مساء الثلاثاء.

وتجمع المتظاهرون خارج ملعب موفيستار أرينا قبل مباراة الجولة 33 من الدوري الأوروبي لكرة السلة، والتي أُقيمت بدون جمهور بعد مشاورات بين الحكومة الإسبانية وشرطة مدريد.

وتجمع المتظاهرون حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها “الإبادة الجماعية ليست لعبة”، وهتفوا بشعارات مناهضة لـ"إسرائيل".

وجاء تنظيم المظاهرة استجابةً لدعوة من منظمات المجتمع المدني اليسارية، التي عبّر أعضاؤها عن معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. كما طالبت هذه المنظمات بمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية.

