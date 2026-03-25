محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

أعلن الهداف محمد صلاح، الثلاثاء، رحيله عن ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري ‌بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات كانت مليئة بالنجاحات والإنجازات.

ومنذ انضمامه قادما من روما عام 2017، لعب صلاح دورا رئيسيا ومؤثرا في تشكيلة ليفربول وقاد الفريق لحقبة تاريخية مع المدرب يورغن كلوب، توج خلالها بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى استعادة لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الغائب منذ نحو 30 عاما. كما كان هدافا للفريق طوال هذه الفترة.

وجدد صلاح (33 عاما) تعاقده مع ليفربول في الصيف الماضي لمدة موسمين، لكن هداف الدوري الإنكليزي أربع مرات قرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وقال صلاح في فيديو بثه عبر منصة إكس وهو يجلس أمام خزانة مليئة بألقاب الفردية “لسوء الحظ، لقد جاء هذا اليوم… سأغادر ليفربول بنهاية هذا الموسم”.

وأضاف “أردت أن أبدأ بالقول إنني… لم أتخيل يوما إلى أي مدى سيصبح هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس، جزءا من حياتي. ليفربول ليس مجرد ناد لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح. لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات لأي شخص ليس جزءا من هذا النادي. احتفلنا بالانتصارات. فزنا بأهم البطولات، وقاتلنا معا خلال أصعب فترة في حياتنا”.

وحقق ‌صلاح تسعة ألقاب مع ليفربول، كان أبرزها التتويج بالدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2019-2020، وهو اللقب الأول ‌للفريق في حقبة الدوري الممتاز والأول منذ موسم 1989-1990، قبل الجلوس على عرش إنكلترا مجددا في الموسم الماضي مع المدرب أرنه سلوت.

وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام ‌2019، إلى جانب الفوز بلقب في كأس العالم للأندية، بنسخته القديمة، ولقب في كأس الاتحاد الإنكليزي.

ووجه صلاح، ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، رسالة مؤثرة إلى الجماهير “لا تكفيني الكلمات. الدعم الذي قدمتموه لي خلال أفضل فترات مسيرتي، ووقوفكم إلى جانبي في أصعب الأوقات، أمر لن أنساه أبدا، وسأتذكره دائما.

وقال “الرحيل ليس سهلا أبدا. منحتموني أفضل فترة في حياتي. سأبقى دائما واحدا منكم. هذا النادي سيكون دائما بيتي، لي ولعائلتي”.

وسجل قائد مصر 255 هدفا في 435 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات.

