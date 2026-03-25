المقاومة العراقية تبث مشاهد لاستهداف مروحية ورادار في قاعدة "فكتوريا"

نشرت فصائل عراقية، توثيقا لاستهداف قاعدة أمريكية باستخدام طائرات مسيرة يتم التحكم فيها عند بعد.

وبثّ فصيل يطلق على نفسه “المقاومة الإسلامية في العراق” تسجيلا يظهر استهداف ما قال إنها قاعدة فكتوريا التابعة للاحتلال الأمريكي في بغداد، بتاريخ 23 مارس/ آذار الجاري.

ويبيّن التسجيل لحظة استهداف إحدى المسيرات راداراً في القاعدة، فيما تستهدف مسيرة أخرى طائرة مروحية أمريكية رابضة على الأرض.

شاهدوا هذا الفيديو المجنون للحظة تدمير المقاومة الإسلامية في العراق لطائرة هليكوبتر أمريكية من نوع بلاك هوك في قاعدة فيكتوريا ببغداد.



سعر الطائرة الواحدة من هذا النوع يتجاوز العشرين مليون دولار، وقد تم تدميرها بطائرة مسيرة من نوع FPV قد لا يتجاوز سعرها 150 دولار.

