5045 مصاباً و19 قتيلاً في "إسرائيل" منذ بدء الحرب على إيران

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين منذ بدء حرب "تل أبيب" وواشنطن على إيران إلى 5045 شخصا، بينهم 204 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدء عملية زئير الأسد وحتى الساعة السابعة صباحا الأربعاء، تم إجلاء 5045 شخصا إلى المستشفيات".

وأضافت أنه من إجمالي الإصابات "120 شخصا يتلقون العلاج حاليا، بينهم 12 حالة خطيرة و27 متوسطة و79 طفيفة و1 يعاني من القلق، وحالة هلع واحدة".

وأضافت: "في الساعات الـ24 الماضية (حتى 7 صباحا) تم إدخال 204 مصابين إلى المستشفيات، منهم حالة خطيرة، و9 متوسطة و184 طفيفة، و9 هلع و1 يخضع لتقييم طبي".

وأعلنت المصادر الطبية المحلية مقتل إسرائيلية واحدة شمالا مساء الثلاثاء، ما يرفع الحصيلة منذ بداية الحرب إلى 19 قتيلا.

تأتي هذه المعطيات في وقت تفرض فيه "إسرائيل" تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني وهجمات حزب الله، كما يمارس الجيش رقابة صارمة على وسائل الإعلام، ويحذر الإسرائيليين من نشر مقاطع مصورة لخسائر أو الكشف عن المواقع المستهدفة.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانا على إيران خلف مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه "إسرائيل". كما تشن إيران هجمات على “قواعد ومصالح أمريكية” بدول عربية.

المصدر / فلسطين أون لاين