العراق: مقتل جنديين وإصابة آخرين في غارات استهدفت موقعاً للحشد الشعبي بالأنبار

25 مارس 2026 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
مقتل جنديين عراقيين وإصابة 20 آخرين بغارة استهدفت موقعًا للحشد الشعبي

قالت مصادر أمنية عراقية إن جنديين من الجيش قُتلا وأصيب نحو 20 آخرين، معظمهم من العسكريين، جراء غارات جوية استهدفت موقعاً تابعاً لقوات الحشد الشعبي قرب مركز طبي عسكري في محافظة الأنبار، صباح الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الغارات أدت إلى اندلاع نيران كثيفة وتصاعد أعمدة الدخان من الموقع المستهدف، دون صدور توضيح رسمي فوري من الحكومة العراقية حول الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني متصاعد تشهده مناطق غرب العراق، وسط مخاوف من اتساع دائرة الاستهداف التي تطال مواقع قوات الأمن العراقية والفصائل المرتبطة بها.

المصدر / رويترز
