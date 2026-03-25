بينهم والدة شهيد وأسرى محررون.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، طالت نحو 40 مواطنًا، بينهم فتاة ووالدة شهيد وأسرى محررون، وتركزت الاعتقالات في محافظات طوباس ونابلس والخليل.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وداهمت عدة منازل واعتقلت كلاً من: خليل لطفي مرشود، وفارس شرايعة، إلى جانب الأستاذ لطفي مرشود من مخيم بلاطة، كما اعتقلت الشاب إبراهيم زياد اشتية من بلدة تل، إضافة إلى كريم أيمن لافي من صرة، والشابين وليد حكمت عيد وأحمد أكرم عمران من بورين، ومحمد عدنان وحامد أحمد صالح من عصيرة القبلية.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من قرية تياسير، وهم: محمود محمد طالب، وماجد محمد طالب، ونور طالب طالب، وبلال عبد دبك، كما اعتقلت من طمون كلاً من: علي حسين بشارات، وأحمد بسام جبر، ونضال مصطفى أبو ناصرية، ومجدي الحج عبد، وأمين ناصر النوري (أسير محرر)، ووائل منصور، ووسام الشريم.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأستاذ نسيم الترتوري، والشابين قسام الحموز وقسام عبد المعطي من مخيم الفوار، إضافة إلى عبد الكريم حسين القواسمة، وعمرو إبراهيم عوض حمو، كما اعتقلت الفتاة شهد محمد عادي، ووالد ووالدة الشهيد جعفر عوض من بيت أمر، ومحمد إبراهيم عوض (أسير محرر)، ومحمد منذر عوض، إلى جانب مؤمن نبيل نعمان وأحمد وليد نعمان من حلحول.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة كفر اللبد، وهم: معاذ محمود الأسود، ومؤمن فخري ثلثين (أبو عاصم)، وقصي عبد الجبار صبحة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح نخلة من مخيم الجلزون.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صادق وبهاء جعيدي من المدينة.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال، خاصة التي تستهدف عائلات الشهداء والأسرى المحررين، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض مزيد من الضغط والعقاب الجماعي على المجتمع الفلسطيني، في ظل استمرار الاقتحامات اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية.

