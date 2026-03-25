لبنان: غارات على الضاحية والجنوب وحزب الله يستهدف مستوطنات الشمال وتجمعات للاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الجاري عدوانه على لبنان، ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، فيما يواصل حزب الله استهداف الاحتلال وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الشهداء منذ 2 مارس/ آذار إلى 1072، والجرحى إلى 2966، مع سقوط 33 شهيداً و90 جريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بينما شهدت بلدة حلتا جنوباً توغلاً لجيش الاحتلال أسفر عن استشهاد فتى وإصابة آخر واختطاف شاب.

العدوان على لبنان

شن طيران الاحتلال غارتين على بلدة حانين جنوبي لبنان، وغارة أخرى استهدفت منزلاً في شبعا من دون وقوع إصابات.

كما شنّ طيران الاحتلال غارة على ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، فيما نفذ طيران الاحتلال غارتين على بلدتيْ فرون وباتوليه جنوبي لبنان، ضمن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية.

وتعرّضت قرى وبلدات مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

عمليات حزب الله

أفاد حزب الله بأنه تصدّى لطائرة حربية إسرائيلية أثناء اعتدائها على جنوب لبنان بصواريخ أرض جو، مشيراً إلى أنه أجبر الطائرة على التراجع.

كما استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد بصلية صاروخية.

وأعلن حزب الله عن استهداف مربض مدفعية لقوات الاحتلال في مستوطنة ديشون وثكنة بيريا بصليتين صاروخيتين، فيما أشار في بلاغ عسكري منفصل إلى استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القوزح الحدودية، بصلية صاروخية وقذائف مدفعية.

واستهدف حزب الله مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية، إلى جانب ضرب دبابة ميركافا بصاروخ موجه في بلدة القوزح الحدودية، مؤكداً إصابتها بشكل مباشر.

كما تمكّن مجاهدو حزب الله من استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القوزح بصلية صاروخية.

وأعلن حزب الله خلال الـ 24 ساعة الماضية، تنفيذ 53 عملية عسكرية ضمن عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، إضافة إلى استهداف مواقع وقواعد وانتشار قواته ومستوطناته في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين