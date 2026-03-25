بينهم والدة شهيد وأسرى محررون.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

بلومبيرغ تكشف: "فورد" تعاني مشكلات أعمق من تأثير حريق غرفة الغسيل

شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال مواطنين وسط قطاع غزة

لبنان: غارات على الضاحية والجنوب وحزب الله يستهدف مستوطنات الشمال وتجمعات للاحتلال

إيران: غارات على مبانٍ سكنية ومدرسة بطهران والحرس الثوري يدكُّ الأراضي المحتلة

طقس فلسطين: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

المعايدة في زمن الإبادة.. أحياء ابتلعها الخط الأصفر وبيوت لم تعد موجودة

مابين الماضي والحاضر والمستقبل

حين يصبح الخليج وقوداً.. من يدفع ثمن حرب لا يخوضها؟

التحول من المساعدات العينية إلى القسائم الشرائية ضرورة اقتصادية لتحريك السوق المحلي

محدث شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال مواطنين وسط قطاع غزة

25 مارس 2026 . الساعة 07:42 بتوقيت القدس
...
غارة إسرائيلية على منزل في غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، مستغلًا انشغال العالم بالحرب على إيران لارتكاب المزيد من الجرائم ومواصلة خرق البروتوكول الإنساني وإحكام الحصار على القطاع، الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين والمرضى والجرحى، ما ينذر بكارثة إنسانية على عدة مستويات.

وفي رصد آخر التطورات، ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال على مجموعة من المواطنين في محيط مقبرة السوارحة شمال قرية الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وعُرف من بين الشهداء، الشهيدان : أحمد محمد درويش أبو العبد، والشهيد نادر النباهين.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي غزة، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها تجاه مناطق شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 687 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,849، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,263 شهيدًا، و 171,948 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا  يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

