"رادع": إحباط استهداف أحد قادة المقاومة بغزة واعتقال عنصرين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت قوة "رادع" التابعة للمقاومة، مساء يوم الثلاثاء، إحباط محاولة أمنية نفذتها "عصابات عميلة" كانت تستهدف قيادات في المقاومة خلال الأيام الماضية.

وقالت "رادع" في بيان صحافي، إنه جرى اعتقال عنصرين من المجموعة، إضافة إلى مصادرة سلاحهما وأجهزة فنية كانت بحوزتهما، فيما تمكن عنصران آخران من الفرار.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية مع المعتقلين كشفت عن معلومات وُصفت بـ"المهمة" حول آليات التواصل والتوجيه بين هذه المجموعات ومخابرات الاحتلال.

وأكدت رادع، أن هذه المعطيات قد تسهم في تفكيك تلك الشبكات وإنهاء نشاطها، لافتةً إلى أنها ستعلن لاحقاً عن نتائج التحقيقات بشكل تفصيلي.