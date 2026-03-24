مقتل مستوطنة برشقة صاروخية من لبنان على الجليل

24 مارس 2026 . الساعة 21:19 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أقرّت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطنة وإصابة 6 آخرين، مساء يوم الثلاثاء، جرّاء الرشقات الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله في لبنان واستهدفت الجليل الأعلى والغربي شمال فلسطين المحتلة.

وأحدث قصف لحزب الله، بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى تفعيل صفارات الإنذار في سلسلة من المستوطنات في الجليل الأعلى والجليل الغربي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن حزب الله اللبناني أطلق 38 قذيفة نحو البلدات الحدودية في الجليل الأعلى والجليل الغربي.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" بأن طواقمها أقرت مقتل امرأة (30 عاماً) بعدما كانت بلا علامات حياة، وقدمت الإسعافات الأولية لمصابين اثنين آخرين أصيبا بشظايا صاروخية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية الحرب الإسرائيلية–الأميركية على إيران إلى 24 قتيلاً.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها، دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على العدوان الإسرائيلي المستمرّ على البلاد، حيث يستهدف جيش الاحتلال بلدات في الجنوب والبقاع، والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وقد توسّعت الاعتداءات لتطال العاصمة أيضاً.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وقال الحزب في بيان اطلعت عليه "فلسطين أون لاين"، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 11:30 صباحاً ثلاث دبابات من طراز "ميركافا" في محيط معتقل الخيام باستخدام صواريخ موجهة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وأضاف في بيان منفصل أن مقاتليه استهدفوا أيضاً دبابة "ميركافا" بواسطة طائرة مسيّرة أثناء مرورها على طريق بلدة القوزح جنوبي لبنان، مؤكداً تحقيق إصابة دقيقة.

وأشار الحزب إلى أن هذه العمليات تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه"، في إطار التصدي للتحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

#حيفا #حزب الله #لبنان #بيروت #صفد #الجليل الغربي #الجليل الأعلى #العدوان على لبنان

