انتحار جندي إسرائيلي في أحد الملاجئ أثناء الضربات الصاروخية الإيرانية

24 مارس 2026 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يحتمون في أماكن محصنة أثناء قصف صاروخي إيراني (أرشيفية)

أقدَم جندي احتياط إسرائيلي على الانتحار داخل أحد الملاجئ في منطقة "بات يام" جنوب "تل أبيب"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأشارت التقارير إلى أن المستوطنين كانوا يهرعون إلى الملاجئ هربًا من الاستهدافات الصاروخية، قبل أن يفاجأوا بجثة الجندي داخل الملجأ.

وتزايدت المخاوف في "إسرائيل" من ظاهرة الانتحار بين جنود الاحتلال العائدين من جبهات القتال، خاصة من غزة، حيث وصف الخبراء هذه الظاهرة بأنها "عرض لأزمة نفسية أوسع"، ترتبط بالوحدة، والإرهاق، والصدمات النفسية غير المعالجة، بحسب تحليل نشره يارون آديل، الخبير في دعم ضحايا الصدمات النفسية.

وقال آديل إن الانتحار "ليس حدثًا عابرًا، بل نهاية سلسلة طويلة من تحديات نفسية واجتماعية"، مؤكدًا أن تجاهل الحديث عن الميول الانتحارية يترك الأفراد "عالقين في دائرة من الأفكار السامة بلا سبيل للنجاة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حرب غزة #جنود احتياط #الصواريخ الإيرانية #الحرب على إيران

