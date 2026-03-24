إيران تعيّن محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفًا للاريجاني

عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية مجتبى خامنئي، محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا لعلي لاريجاني الذي اغتيل في قصف صهيوأمريكي على طهران، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طبطبائي إن المرشد وافق على تعيين ذو القدر لشغل المنصب.

ويعد ذو القدر من القيادات العسكرية المخضرمة في الحرس الثوري، حيث شغل مناصب عدة، منها نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون قوات التعبئة "الباسيج"، ونائب وزير الداخلية لشؤون الأمن في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

بدأ ذو القدر مسيرته منذ مطلع الثمانينات في قيادة قسم التعليم بالحرس الثوري، وتدرج في مناصب عسكرية بارزة، شملت قيادة مقر الحرب غير النظامية ومقر رمضان، حتى وصل إلى منصب نائب قائد الحرس الثوري.

ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه المنطقة ضربات متبادلة بين الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا من جهة، وإيران من جهة أخرى.

