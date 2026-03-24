50 هجوماً سيبرانياً ناجحاً ضد "إسرائيل" خلال الحرب مع إيران

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

24 مارس 2026 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

كشف رئيس مديرية الأمن السيبراني لدى الاحتلال الإسرائيلي عن وقوع 50 هجومًا سيبرانيًا ناجحًا استهدفت مؤسسات دولة الاحتلال، منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكداً أن الهجمات طالت مؤسسات حكومية، وشركات استراتيجية، وبنية تحتية حيوية.

وأوضح المسؤول أن هذه الهجمات تأتي في سياق الحرب الرقمية المتصاعدة بين الطرفين، مشيراً إلى أن إيران تستهدف إلحاق الضرر بالبنية التحتية الرقمية لـ"إسرائيل"، بما في ذلك أنظمة الطاقة والمياه والاتصالات، فضلاً عن المنصات الحكومية والمالية.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، خاصة بعد شروع إيران بتطوير برنامج النووي.

ويشير متخصصون إلى أن الهجمات الناجحة على مؤسسات الاحتلال قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات الحيوية، وتأثير اقتصادي وأمني كبير، بما في ذلك إمكانية تعطيل شبكات الكهرباء والنقل أو تسريب معلومات حساسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأمن السيبراني #هجمات سيبرانية #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

