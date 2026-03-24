فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صيام ستة أيام من شوال.. ثواب عظيم كصيام الدهر

24 مارس 2026 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أوضح الفقهاء أن صيام ستة أيام من شهر شوال بعد رمضان مستحب لما يترتب عليه من أجر عظيم، حيث يعادل صيام سنة كاملة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر".

وروى ابن ماجه عن ثوبان مولى النبي ﷺ: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة"، وصححه الألباني، كما جاء في ابن خزيمة أن صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين، أي مجموع صيام السنة.

وبذلك، فإن صيام ستة أيام من شوال، له أجر كبير، وتُعد هذه السنة امتدادًا لفضائل صيام رمضان، والله أعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شوال #صيام #صيام رمضان #ستة من شوال #فضل الصيام

تعليق عبر الفيس بوك

