ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات ومخاطر إمدادات مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل مخاوف متجددة حول الإمدادات العالمية، بعد نفى إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الخليج، في حين كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح إلى إمكانية التوصل لاتفاق قريب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.89 دولار أو 2.9% إلى 102.83 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 10% أمس بعد إعلان ترامب تأجيل الهجمات على محطات الكهرباء الإيرانية، فيما وصف المتعاملون تعليق الهجمات مؤقتاً بأنه خفض "علاوة الحرب" من الأسعار، لكن المخاطر ما زالت قائمة بسبب مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وسط توقف شبه كامل للحركة خلال الأسابيع الماضية.

وأكد خبراء أن الأسواق تتوقع استمرار الاضطراب حتى إبريل، مع احتمال ارتفاع أسعار برنت إلى 110 دولارات للبرميل حال عودة الوضع إلى طبيعته، وقد يصل إلى 150 دولاراً إذا استمر إغلاق المضيق حتى نهاية الشهر المقبل.

