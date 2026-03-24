اعتقال ودهس 10 عمال فلسطينيين غرب بيت لحم

أصيب خمسة عمال من بلدة نحالين غرب بيت لحم، يوم الثلاثاء، على إثر تعرضهم لعمليتي دهس نفذها مستعمرون في حادثين منفصلين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة عمال آخرين من قرية حوسان.

وأفادت مصادر صحفية بأن مستوطنًا قام بدهس أربعة عمال بمركبته قرب قرية وادي فوكين غربا، في أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجروح، وهم: عبد الله أبو دية، ومجدي النجار، ومحمد فنون، ومحمد شكارنة.

وأضافت المصادر أنه في حادث منفصل، دهس مستوطن العامل علي رزق علي ياسين، بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه وأصابته في قدمه، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات داخل القدس لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: ليث شوشة، وعلاء شوشة، وياسين حمامرة، ومحمد حمامرة، ومنصور زعول، في أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في القدس المحتلة.

وخلال شباط/ فبراير الماضي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ما مجموعه 1965 اعتداء، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.



