بينهم أسرى محررون.. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال، فجر يوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال قرابة 20 مواطنًا، بينهم عدد من الأسرى المحررين، خاصة من محرري صفقة التبادل، وتركزت الاعتقالات في قلقيلية وطولكرم ونابلس.

ففي محافظة قلقيلية، أعادت قوات الاحتلال اعتقال 6 أسرى محررين، وهم: عمار شوبكي، وسامح شوبكي، وسائد الفايد، وسعيد ذياب، وإبراهيم عطية، وهادي جدوع.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: محمود أسامة غانم من الجاروشية، وإبراهيم محمد عدنان من بلعا، ويوسف لقمان من دير الغصون، وحسام عارف من ضاحية اكتابا.

وفي محافظة نابلس، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين الشيخ خباب مروان الحمد، وحميدة مرشود، كما اعتقلت الشابين نمر النادي من مخيم العين، وفراس سمارة من قرية كفر قليل.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عارف ديرية من بلدة بيت فجار جنوبًا.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عثمان مصطفى الجعبري من منطقة فرش الهوى.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سيف محمد صوافطة في أثناء عمله في الداخل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يامن موسى من بلدة نعلين غرب المدينة.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد إعادة اعتقال الأسرى المحررين، خاصة محرري صفقات التبادل، يشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاحتلال، ويعكس استمرار استهدافهم بشكل ممنهج، ضمن سياسة الانتقام والتضييق المستمرة بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين