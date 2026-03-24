يواصل الاحتلال الإسرائيلي من 2 آذار/مارس الجاري عدوانه المكثف على لبنان، مستهدفاً مختلف المناطق، ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، فيما يواصل حزب الله استهداف تجمعات الاحتلال ومستوطنات شمال الأراضي المحتلة بالمسيرات والصليات الصاروخية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 1039 شهيداً وإصابة 2876 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

العدوان على لبنان

شنت طائرات الاحتلال غارة على شقة سكنية في بلدة بشامون بجبل لبنان، ما أسفر عن استشهاد شخصين وجرح 5 آخرين.

وأفادت مصادر لبنانية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بعدد من الغارات، وسجلت حتى اللحظة 7 غارات على المنطقة.

كما طال العدوان بلدة زفتا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى بلدة البرغلية ومحطة وقود في محيط مخيم الرشيدية في قضاء صور، فيما ارتقى شهيد مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية وأصيب آخرون جراء استهداف العدو الإسرائيلي فريقاً من المسعفين في بلدة عيتيت.

عمليات حزب الله

استهدف مجاهدو حزب الله مستوطنات كريات شمونة ونهاريا، وتجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت بصلية صاروخيّة كبيرة.

كما استهدفوا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة للمرّة الرابعة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة، ومربض مدفعيّة في مستوطنة هغوشريم، وتجمعا آخرا قرب مدرسة علما الشعب الحدوديّة، وتجمعًا في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان، وآخرا في تلة الخمّارة في بلدة القوزح الحدوديّة.

استهدف مجاهدو حزب الله، تجمّعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانيّة-الفلسطينيّة بصليةٍ صاروخيّة.

كما استهدف المجاهدون ثكنة "ليمان" شمال مستوطنة "نهاريا"، باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية.

ونفّذ مجاهدو حزب الله أمس الإثنين، عند الساعة 23:40، قصفاً مدفعياً استهدف تجمّعاً لآليات وجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في حي الزهور ببلدة مارون الراس.

المصدر / فلسطين أون لاين