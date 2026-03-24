أين لبنان من وقف إطلاق النار مع إيران؟

ردت إيران بكل عنفوان وقوة على التهديد الأمريكي بقصف محطات الطاقة الإيرانية، لقد جاء الرد الإيراني واضحاً وصريحاً وجريئاً، حين قال المسؤولون الإيرانيون: سنرد على كل أماكن تواجد القواعد الأميركية، وستغرق المنطقة كلها، بما في ذلك دولة العدو الإسرائيلي في الظلام.

التصعيد الأمريكي كان يهدف إلى كسر روح التحدي والتصدي لدى الشعب الإيراني، فجاء الرد الإيراني مفاجئاً للصلف الأمريكي، ومغايراً للتقديرات الأمريكية التي حسبت أن تصفية القيادات الإيرانية سيكسر إرادة شعب أوغل بكرامته عبر التاريخ، ويرفض الخنوع للتهديدات الأميركية.

الرد الإيراني بالتصعيد فاجأ العدو الصهيوني الأمريكي، وشكل صدمة للرئيس ترامب، الذي لوح ضمنياً باستخدام أسلحة الدمار الشامل في حال نفذت إيران تهديدها باستهداف محطات الطاقة الكهربائية في المنطقة، بحجة أن قطع الكهرباء والماء عن شعوب المنطقة بمثابة حرب إبادة جماعية، متجاهلاً أن تهديده بضرب محطات الطاقة الإيرانية سيحرم ملايين الإيرانيين من مقومات الحياة، وهذه بذاتها حرب إبادة جماعية، وهذا ما يتعرض له أهل غزة من حرب إبادة جماعية، مع تعمد العدو الإسرائيلية مواصلة قطع المياه والكهرباء عن أكثر من 2 مليون مسلم عربي فلسطيني.

الرد الإيراني الصلب، والذي يعكس قوة ووثوق، فرض على أمريكا ألتراجع، وأجبر ترامب على الحديث عبر وسائل الإعلام عن إمكانية التوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار مع إيران، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاقية، جاء ذلك بعد أن أيقن ترامب أن التهديد والوعيد لم يرعب الشعب الإيراني.

التدخل التركي والمصري والسعودي والخليجي، وقراءة العواقب الكارثية على المنطقة كلها، شكل ضغطاً ـ بلا شك ـ على الإدارة الأمريكية للذهاب إلى طاولة المفاوضات، والتوقف عن التهديد الذي لم يعد يثمر رعباً لدى الشعب الإيراني.

المعطيات تشير إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران بات أقرب من التصعيد، وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن لبنان العربي الذي دخل المعركة انتصاراً للحق، ورفضاً للعدوان، له الحق بالتمتع بوقف إطلاق النار أسوة ببقية الشعوب، وهذا ما يقتضيه الواجب الأخلاقي والديني والوطني والإنساني.

على إيران أن تشترط وقف إطلاق النار الشامل على كل الجبهات، بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان، مع شرط انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ولا أظن أن المصلحة الأمريكية في وقف إطلاق النار ستحول دون الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف العدوان، والانسحاب من لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين