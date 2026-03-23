التربية: إنشاء مدارس مؤقتة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة بغزة

23 مارس 2026 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
...
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الإثنين، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذ أعمال إنشاء 10 مدارس مؤقتة (مصنوعة من الشوادر المثبتة على إطار معدني)، تضم كل منها 10 غرف صفية، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة في حزيران/يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن أعمال الإنشاء تضم كل منها 10 غرف صفية، إضافة إلى مرافق إدارية وصحية؛ بقيمة إجمالية تبلغ 650 ألف دولار، على أن يتم إنجازها خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أنها أعدّت خطة وطنية متكاملة للتعامل مع التحديات التي يجابهها التعليم في غزة، تضمنت تطوير برامج تعليمية مرنة وتوفير بدائل تعليمية تضمن حق الطلبة في التعليم.

ولفتت إلى أنها تواصل بشكل مكثف التنسيق والتواصل مع الشركاء والمؤسسات الدولية والوطنية؛ لتعزيز الجهود المشتركة وتوفير الدعم اللازم للقطاع التعليمي.

وشددت على أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية تهدف إلى ضمان جاهزية الطلبة أكاديميًا ونفسيًا لعقد الامتحان، من خلال تهيئة بيئة تعليمية مناسبة وتكثيف البرامج الداعمة، بما يعزز صمود العملية التعليمية ومنعتها في ظل الظروف الاستثنائية.

49jWY.jpg
 

