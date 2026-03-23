"أطفؤوا سجائر بجسده".. شهادة توثق تعذيب الاحتلال طفلاً أمام والده في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

روى شهود عيان تفاصيل "مروعة" عن تعذيب جيش الاحتلال لطفلٍ لم يتجاوز عامه الثاني أثناء التحقيق العسكري مع والده، قرب المنطقة الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال الشهود، إن الشاب أسامة أبو نصار، الذي كان يعاني من صدمة نفسية عقب نفوق الحصان الذي كان يعتمد عليه في إعالة أسرته، وكان يتلقى جلسات علاج خلال الأيام الأخيرة نتيجة تغيّر سلوكه.

وقبل يومين، خرج أبو نصار برفقة طفله لشراء بعض الحاجات، لكنه وجد نفسه فجأة وسط إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال، بسبب قرب منزله من الحدود الشرقية لمنطقة المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد الشهود، ا بأن طائرة "كواد كابتر" أجبرته على ترك طفله أرضًا والتقدم نحو حاجز عسكري، حيث جرى تعريته من ملابسه، كما قدمت قوات الاحتلال لاحقًا على احتجاز الطفل، بالتزامن مع إخضاع والده للتحقيق على الحاجز، قبل أن تبدأ بتعذيبه أمامه للضغط عليه للإدلاء باعترافات.

وأظهرت شهادة والدة الطفل، كما وثقها مقطع فيديو متداول، أن الجنود عذّبوا طفلها "كريم" عبر إطفاء السجائر في جسده، إضافة إلى نخزه وإدخال مسمار حديدي في ساقه، وهو ما أكده تقرير طبي، قبل الإفراج عنه بعد نحو 10 ساعات من احتجازه وتعذيبه، في حين لا يزال والده رهن الاعتقال.

المصدر / الجزيرة نت