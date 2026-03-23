تهنئة الشهيد أبو عبيدة لعائلته في آخر عيدٍ قبل ارتقائه.. هذا ما خطَّه في رسالته الورقية

نشر عبد الله الكحلوت شقيق الناطق باسم كتائب القسَّام الشهيد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)، تهنئةً كان قد أرسلها للعائلة في عيد الفطر الماضي.

وكتب الكحلوت: ""تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير".. بقلم شقيقي وصديقي حذيفة تقبله الله وجمعني به في جنة الفردوس. رسالة أرسلها لنا في العيد العام الماضي".

وأضاف " أول عيد دون حضوره.. لكن روحه ترافقنا، طاب مقامك وحسُن منزلُك، وإننا نغبطك عليه يا حبيبي".

وتضمَّنت الرسالة تهنئة الشهيد أبو عبيدة لوالده ووالدته وأشقائه، داعيًا الله أن يجتمعوا مجددًا وهم بخير وسلامة وقد انتهت الحرب".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت كتائب القسام استشهاد عدد من قادتها، ومن ضمنهم الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، وكشفت لأول مرة عن اسمه الحقيقي وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، إضافة لصورته.

المصدر / فلسطين أون لاين