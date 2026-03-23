لبنان: شهداء في الشهابية وحزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على لبنان لليوم الـ 21 توالياً، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، فيما يواصل حزب الله استهداف تجمعات قوات الاحتلال موقعًا عددًا من الإصابات.

العدوان على لبنان

شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارة عنيفة منتصف الليل استهدفت مبنى في بلدة الشهابية في قضاء صور، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني وعملت على رفع الأنقاض في المكان بعد ورود اشخاص تحت الركام ، وقد أسفرت الغارة عن سقوط شهيد وجريح.

كما شن الطيران المعادي ايضا غارة فجرًا على سهل بلدة سرعين التحتا.

وشن طيران الاحتلال غارتين على مرتفعات جنتا وسهل سرعين في البقاع شرقي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 1029 مواطنًا و2786 جريحًا في العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الجاري.

أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى 22 من الشهر ذاته ارتفع إلى 1029، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2786.

حزب الله يدكُّ الأراضي المحتلة

وأعلن "حزب الله" في بيانات، أن "المقاومة الإسلامية استهدفت أمس الأحد تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق مدينة الخيام ومرابض مدفعيّة العدوّ في الزاعورة بسربٍين من المُسيّرات الانقضاضيّة، ومستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة".

وأعلنت مصادر عبرية أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان أطلقت صاروخين باتجاه مركبتين عند الحدود الشمالية، ما أدى إلى مقتل من بداخلهما.

وفي السياق، تحدث الإعلام العبري عن حادثة استثنائية قرب الحدود مع لبنان في القطاع الغربي، أسفرت عن إصابة جنديين، زاعماً أنه نتيجة "انقلاب" آلية قاذفة صواريخ أرض - أرض متوسطة المدى.

وعلّق "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قائلاً إنه "يتفحّص الأضرار ويحقق في أسباب الحادثة".

