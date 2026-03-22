إيران: على أمريكا و"إسرائيل" تعويض أضرار هجماتهما على المنشآت النووية

22 مارس 2026 . الساعة 23:12 بتوقيت القدس
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" يجب أن تعوّضا الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية نتيجة هجماتهما.

جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الأحد.

وشدد عراقجي، في رسالته، على أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية داخل إيران مخالفة للقانون الدولي.

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة و"إسرائيل" تعويض الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية".

كما حذر من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى تسربات إشعاعية.

وطالب عراقجي، مجلس الأمن الدولي بضمان إدراج "إسرائيل" في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي الوقت نفسه، دعا إلى إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه "إسرائيل". كما تستهدف إيران مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية.

المصدر / وكالات
