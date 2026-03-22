العملات الرئيسية تنتعش والدولار يسجل أكبر هبوط منذ يناير

يتجه الدولار الأمريكي لتكبد خسائر أسبوعية أمام سلة من العملات الرئيسية، رغم تسجيله ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأحد، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، مع تصاعد المخاوف من ضغوط تضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.

وفي المقابل، تتجه عملات رئيسية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتوجهات البنوك المركزية نحو الإبقاء على مستويات فائدة مرتفعة، في سياق تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات النفط والغاز.

وسجل اليورو تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.156 دولار، إلا أنه لا يزال بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 1.3%. كما انخفض الين الياباني بنسبة 1% إلى 159.30 مقابل الدولار، مع احتفاظه بمكاسب أسبوعية تقارب 0.24%.

بدوره، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.72% إلى 1.333 دولار، لكنه يتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 0.84%. في حين صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.26% إلى مستوى 99.59، إلا أنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 0.94%، وهي الأكبر منذ أواخر يناير.

وعلى صعيد السياسات النقدية، ثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مع التحذير من استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة، كما أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير. وفي اليابان، لمح البنك المركزي إلى إمكانية رفع الفائدة في أبريل، ما أربك رهانات الأسواق التي كانت تتوقع استمرار ضعف الين، ودعم تعافي العملة.

أما الدولار الأسترالي، فتراجع بنسبة 0.99% إلى 0.702 دولار أمريكي، رغم اتجاهه لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.53%، بدعم من رفع أسعار الفائدة وتوقعات بمزيد من التشديد النقدي. في المقابل، استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.788 مقابل الدولار، مع توقعات بتسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 0.43%.

