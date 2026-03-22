صواريخ إيران تمطر وسط وجنوب "إسرائيل".. وخاتم الأنبياء يتوعد بالمزيد

في اليوم الثالث والعشرين من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تصاعدت وتيرة المواجهة بشكل لافت مع تعرض مناطق واسعة في وسط "إسرائيل" لقصف مكثف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى وإلحاق أضرار مادية في عدة مواقع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى بذخيرة عنقودية في مدينة بتاح تكفا وسط فلسطين المحتلة، في حين سقطت شظايا هذه الذخائر في سبعة مواقع متفرقة في "تل أبيب" و"بتاح تكفا"، وسط حالة استنفار في صفوف أجهزة الطوارئ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فرق الإنقاذ التابعة للجبهة الداخلية توجهت إلى عدة مواقع بعد تلقي بلاغات عن إصابات، بينما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عدد المصابين جراء الهجوم على "تل أبيب" و"بتاح تكفا" ارتفع إلى 11، قبل أن تعلن خدمات الإسعاف لاحقا تسجيل 15 جريحا نتيجة القصف الصاروخي الإيراني على منطقة الوسط.

وفي جنوب "إسرائيل"، رصد جيش الاحتلال إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إيلات ومحيطها للمرة الخامسة منذ صباح اليوم.

وفي سياق متصل، صعّد الجانب الإيراني من لهجته، حيث أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن ضربات القوات المسلحة الإيرانية "ستتواصل بقوة وحزم"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية دون تراجع.

وكانت الصواريخ الإيرانية قد استهدفت، أمس السبت، مناطق في جنوب وشمال "إسرائيل"، ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات المصابين، خاصة في مدينتي عراد وديمونة التي تضم مفاعلا نوويا.

ووصفت التقارير الإسرائيلية القصف على عراد بأنه الأعنف منذ بدء الحرب، بعد أن أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 88 شخصا في حصيلة أولية، بينهم حالات خطيرة، إلى جانب تضرر تسعة مبان وتدمير حي سكني كامل.

في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الثالثة والسبعين من عمليات "الوعد الصادق 4"، مؤكدا استهداف مواقع في ديمونة وعراد وبئر السبع وكريات غات جنوبي الأراضي المحتلة، في إطار تصعيد عسكري متواصل ينذر باتساع رقعة المواجهة.















