إيران: هجوم أمريكي إسرائيلي على منشأة نطنز النووية

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" نفذتا هجوما على منشأة نطنز النووية.

وقالت في بيان عبر منصة شركة "إكس"، إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" استهدفتا مركز “شهيد أحمدي روشن” النووي في نطنز، والذي يُعد ذا أهمية بالغة لعمليات تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" نفذتا هذا الهجوم متجاهلتين التزاماتهما الدولية.

وأكدت الهيئة أن الفحوصات الفنية التي أُجريت عقب الهجمات أظهرت عدم حدوث أي تسرب إشعاعي في المنشأة، وأنه لا يوجد أي خطر على السكان في المنطقة.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، بسماع دوي انفجارات في عدة مدن إيرانية، بينها يزد وسط البلاد، ودزفول في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، إضافة إلى بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد.

ويأتي ذلك تزامنا مع أول أيام عيد النوروز، الذي يشهد تقليديا حركة سفر كثيفة من المدن الكبرى إلى المناطق الشمالية.

كما سُجلت انفجارات شرقي طهران، إضافة إلى استهداف مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها "إسرائيل" على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.

المصدر / وكالات