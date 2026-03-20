دفعات صاروخية إيرانية جديدة تضرب "إسرائيل" وسقوط شظايا في "تل أبيب" والقدس

واصلت إيران الهجمات الصاروخية على "إسرائيل" بوتيرة متسارعة، حيث طالت دفعات متتالية مناطق واسعة في الوسط والجنوب، مخلفة إصابات، وأضراراً في البنية التحتية وسقوط شظايا في مدن رئيسية، بينها "تل أبيب" والقدس المحتلة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد تم رصد دفعة صاروخية جديدة رفعت إجمالي الهجمات الإيرانية إلى 13 دفعة منذ فجر الجمعة، في مؤشر على وتيرة تصعيد غير مسبوقة.

وفي القدس المحتلة، سمع دوي انفجارات قوية في سماء المدينة، تزامناً مع سقوط شظايا صاروخ قرب سور البلدة القديمة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام إسرائيلية فجوة في أحد الطرقات بالقرب من الحيين اليهودي والأرمني داخل البلدة القديمة.

من جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنها باشرت عمليات تمشيط لتحديد مواقع سقوط الشظايا وبقايا المقذوفات في منطقة القدس.

وامتدت صفارات الإنذار لتشمل مناطق واسعة، بينها النقب والبحر الميت جنوباً، ونتانيا ومنطقة "إيمك حيفر" في الوسط، إضافة إلى مستوطنات في وسط الضفة الغربية.

من ناحية أخرى، قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، في بيان اليوم الجمعة، إن فرق الإطفاء تعمل منذ ليل الخميس على إخماد حريق اندلع نتيجة سقوط شظايا على محطة تخزين الحاويات بشاطئ شمعون في حيفا، عقب اعتراض صاروخ إيراني.

ووفقا للبيان الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد "اندلع الحريق في مركز لتجميع الحاويات، وأضرّ بما لا يقل عن 15 حاوية".

وأوضح البيان أن الفرق الهندسية في الموقع عملت على إخلاء الحاويات، للسماح لرجال الإطفاء بالوصول المباشر إلى مراكز الاشتعال ومواصلة عمليات الإخماد.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في أحدث بيان له، تنفيذ الموجة التاسعة والستين من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف مرتبطة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة في المنطقة.

وذكر البيان أن العملية استهدفت مواقع في تل أبيب وعكا وخليج حيفا، مشيراً إلى أن الأهداف شملت شركات الدعم القتالي والصناعات العسكرية ومراكز الاتصالات والرادار.

كما أشار إلى استهداف قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، بينها قاعدة "علي السالم" وقاعدة "الخرج"، التي قال إنها تُستخدم لتخزين الوقود وتزويد الطائرات المقاتلة الأميركية من طراز "إف-16" و"إف-35" بالوقود.

وأضاف الحرس الثوري أن الهجوم نفذ باستخدام منظومات صاروخية استراتيجية مثل "قدر" و"خيبرشكن"، إضافة إلى صواريخ متوسطة المدى من طراز "ذوالفقار" و"قيام"، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية، مؤكداً أن العملية نفّذت "بنجاح كامل".

كما أشار البيان إلى تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجتبى خامنئي، بأن مواجهة إيران مع أعدائها لا تقتصر على الصواريخ والطائرات المسيّرة والوسائل العسكرية فقط، بل إن خط المواجهة الإيراني أوسع بكثير مما تتصوره "مخيلة الأعداء الحقيرة والصغيرة". واختتم البيان بالقول إن هذه الموجة من الهجمات ما زالت مستمرة.

استهداف مستوطنات الشمال

من جهته أعلن حزب الله أنه شن نحو 18 هجوما بصواريخ ومسيرات انقضاضية وقذائف مدفعية، استهدفت 9 مستوطنات و4 ثكنات عسكرية شمالي "إسرائيل"، وتجمعين لجنود الاحتلال ودبابة وموقعا عسكريا مستحدثا جنوبي لبنان.

جاء ذلك في سلسلة بيانات متتالية نشرها الإعلام الحربي للحزب، اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأناضول، موضحا أن هجماته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه"، ومشيرا إلى أن قصف المستوطنات الإسرائيلية الثماني يندرج "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لعدد من مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة".

وفي التفاصيل، أوضح الحزب أنه قصف بـ"صليات صاروخية" 9 مستوطنات، في أوقات متفرقة منذ فجر وحتى عصر الجمعة، كما نفذ هجومين جويين منفصلين بـ"أسراب من المسيّرات الانقضاضية"، استهدفا ثكنتين عسكريتين، واستهدف أخريين بصليات صاروخية.

وفي جنوب لبنان، أعلن الحزب أنه استهدف تجمعين لجنود الجيش الإسرائيلي؛ في مدينة الخيام وفي مشروع الطيبة، كما استهدف مقاتلو الحزب دبابة "ميركافا" في بلدة الطيبة، وقصفوا موقعا عسكريا مستحدثا في جبل الباط ببلدة عيترون.

كما أكد مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة أن الاشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في الأحياء الشرقية من مدينة الخيام، وتم صد محاولات إسرائيلية للالتفاف على بلدة الطيبة باتجاه دير سريان.

وقال المصدر القيادي إن قوات الاحتلال لم تتمكن من التقدم من مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل، وإن القوات الإسرائيلية احتلت جزءا من بلدة ميس الجبل لكنها تتلقى ضربات المقاومة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مدينة نهاريا شمالي "إسرائيل" جراء إطلاق صواريخ من لبنان، في مؤشر على اتساع رقعة التصعيد.

كما أشار مراسل القناة إلى سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة عند مدخل إحدى المستوطنات في الجليل الأعلى، وادّعى عدم تسجيل إصابات.

