خلاف السنغال والمغرب على لقب أمم أفريقيا يتجاوز الرياضة

أثار حصول المغرب على لقب كأس أمم أفريقيا، بعد أن قرر قضاة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ، إلغاء فوز السنغال بعد شهرين من المباراة النهائية الفوضوية، ذهول مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وبينما خرج المغاربة إلى الشوارع للاحتفال بالنجاح المتأخر لفريقهم، قوبل قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالذهول في السنغال، حيث وصف المشجعون والسلطات القرار بأنه “ظالم”.

وقالت حكومة السنغال أمس الأول الأربعاء إنها ستسلك “جميع الطرق القانونية المناسبة” لإلغاء القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي في “شبهات الفساد” داخل “كاف”.

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي اعتبار منتخب السنغال خاسرا للمباراة النهائية بعد مغادرته أرض الملعب دون إذن من الحكم، ومنحت الفوز لمنتخب المغرب بنتيجة اعتبارية 3 / صفر.

وغادر أغلب أعضاء المنتخب السنغالي الملعب لنحو ربع ساعة، بينما اشتبك مشجعو السنغال مع أفراد الأمن خلف المرمى احتجاجا على ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبت لصالح المغرب، بعد إلغاء هدف للسنغال.

وعاد اللاعبون لاحقا إلى الملعب، وأهدر منتخب المغرب ركلة الجزاء، قبل أن ينجح منتخب السنغال في حسم المباراة بتسجيل هدف خلال الوقت الإضافي.

الخلاف تجاوز كرة القدم

يرتبط المغرب مع السنغال بعلاقات وثيقة منذ فترة طويلة، تقوم على الدين والتجارة والثقافة. وتعد الطريقة التيجانية الصوفية من أكثر الطرق انتشارا في البلدين.

كما تستثمر البنوك والشركات المغربية بشكل كبير في قطاعات التمويل والزراعة بالسنغال. وتشمل أوجه التبادل الثقافي برامج طلابية، وحركة هجرة، ومهرجانات مشتركة تعكس عمق الروابط بين البلدين.

ولكن التوترات المحيطة بالمباراة النهائية وقرار لجنة الاستئناف في “كاف” بإلغاء فوز منتخب السنغال قد أثرت سلبا على العلاقة بين المغرب والسنغال.

وأصدرت محكمة مغربية الشهر الماضي أحكاما بالسجن، وصلت إلى عام، بحق 19 مشجعا سنغاليا، تم اعتقالهم بتهمة الشغب خلال المباراة النهائية. وأعربت الحكومة السنغالية عن تضامنها الكامل مع هؤلاء المشجعين.

وصرح سيدينا عيسى لاي ديوب، رئيس رابطة مشجعي منتخب السنغال المسماة “تي إتش جايندي 12″، لوكالة “أسوشيتيد برس” أمس الخميس بأن هذه الحوادث لا ينبغي أن تؤثر على العلاقة بين المغرب والسنغال.

وأضاف :”ولكن هناك حدود: إذا استمر هذا الوضع، فقد يؤثر إلى حد ما على فخر الشعب السنغالي. إذا كان الهدف هو الحفاظ على الصداقة، فيجب رعايتها. فالإيماءات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير. هذه أمور يمكننا تجاوزها، خاصة وأنه خلال المحاكمة لم يقدم أي حجة قوية تبرر استمرار احتجاز هؤلاء المشجعين”.

وقالت مارياما ندياي، طالبة في عاصمة السنغال داكار، إن القرار أثر سلبا على نظرتها إلى المغاربة.

وأضافت: “عندما تسير الأمور على ما يرام، يسموننا إخوانهم. لكن عندما لا تسير الأمور حسب رغبتهم، يبدأون بالتصرف بشكل سيء”.

ودعت سفارة المغرب في دكار المغاربة المقيمين في السنغال، أمس الأول الأربعاء، إلى “ضبط النفس، والتحلي باليقظة، وتحمل المسؤولية”.

وذكرت السفارة: “من المهم التذكير بأنه، في جميع الظروف، هي مجرد مباراة، ولا ينبغي أن يتم تبرير نتيجتها أي شكل من أشكال التصعيد أو التصريحات المبالغ فيها بين شعوب أخوية”.

وفي الدار البيضاء، قال إسماعيل فناني، متخصص في تجارة الأجهزة المنزلية، إنه شعر أن بعض الدول الإفريقية كانت تشجع ضد المغرب خلال المباراة النهائية.

وقال :”بصراحة، تغيرت نظرتي تجاه السنغاليين وسكان كل الدول الواقعة جنوب الصحراء بعد هذا الحدث. كنا نشعر بالتعاطف ونساعدهم لأنهم مهاجرون كافحوا للوصول إلى هنا. حيث كان هناك تعاطف وحنان سابقا، سأعاملهم الآن كما عاملونا هم”.

وقال محمد العربي، الذي يعمل في محل بقالة بالدار البيضاء، إنه لم يحتفل بقرار منح لقب البطولة للمغرب، مضيفا:” كنا نفضل أن يبقى اللقب مع السنغال لأنه لا يبدو الأمر صحيحا بخلاف ذلك”.

وأضاف :”الناس هنا بدأوا يكرهون السنغاليين. لا يقدمون لهم المساعدة. كنا في السابق مثل الإخوة، خاصة وأنهم مسلمون مثلنا، لكن هذا لم يعد هو الحال”.

وجاءت مزاعم الحكومة السنغالية بـ”الفساد المشتبه به” في “كاف” بعد غضب بسبب ما اعتبر تحيزا لصالح المغرب، التي تشارك في استضافة كأس العالم 2030 واستثمرت بكثافة لتصبح قوة كروية كبيرة.

ودافع باتريس موتسيبي رئيس “كاف”، عن الاتحاد ضد هذه الانطباعات بشأن التحيز للمغرب.

وقال موتسيبي في فيديو نشر على موقع “كاف” : “لن يعامل أي بلد في إفريقيا بطريقة أكثر تفضيلا أو أكثر ميزة أو أكثر ملاءمة من أي بلد آخر في القارة الأفريقية”.

