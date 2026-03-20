يعمل في منظومة القبة الحديدية.. "إسرائيل" تعتقل جنديا بتهمة التخابر مع إيران

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جندي احتياط يعمل بمنظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، بتهمة التخابر مع إيران.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك”، في بيان مشترك الجمعة، إن عملية مشتركة بينهما أسفرت عن إلقاء القبض على الجندي راز كوهين، البالغ من العمر 26 عاما، والمقيم في القدس.

وأوضحت أن كوهين كان يخدم في قوات الاحتياط ضمن منظومة "القبة الحديدية"، وأن القبض عليه جاء “للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية تتعلق بالتواصل مع عناصر استخباراتية إيرانية لتنفيذ مهام أمنية بتوجيه من تلك العناصر".

وأضاف البيان: "كشف تحقيق أجرته الشرطة وجهاز الشاباك أن المواطن كان على اتصال بعناصر استخباراتية إيرانية لعدة أشهر، وطُلب منه بتوجيه منهم، تنفيذ مهام أمنية متنوعة، بما في ذلك نقل معلومات أمنية حساسة اطلع عليها أثناء تأدية مهامه".

وتابع: "خلال التحقيق، تبين أن المواطن كان على علم بأن تلك الاتصالات تتم من قبل عناصر إيرانية، وأنه كان يتلقى مقابلًا ماديًا".

وأشار البيان إلى أنه جرى اليوم الجمعة تقديم لائحة اتهام ضد كوهين.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت خلال الأعوام الأخيرة اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهمة التخابر مع عملاء إيرانيين مقابل المال.

وقال البيان المشترك: "تُحذّر الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام مجدداً مواطني ومقيمي دولة "إسرائيل" من التواصل مع عناصر أجنبية من دول معادية أو أي جهة مجهولة، فضلاً عن القيام بأي مهام لصالحها مقابل المال أو لأي سبب آخر".

وأضاف: "تواصل هذه العناصر، بما فيها عناصر استخباراتية من دول معادية، مساعيها لتجنيد إسرائيليين وتوظيفهم في مهام أمنية وتجسسية وإرهابية داخل "إسرائيل" حتى في ظل الحرب الحالية. كما تحاول هذه العناصر تجنيد إسرائيليين عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي".

