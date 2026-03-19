قصف إيراني يطال منشآت حيوية ومصافي النفط بحيفا

ُ#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

جريمة تطهير عرقي... الاحتلال لم يتخلَّ عن خطة تهجير الغزيين

شؤون الكنائس: إغلاق الأقصى وحرمان المصلين من العيد انتهاك خطير

ورود غزة تروي حكاية صمود على حافة الحرب

حزب الله يبث مشاهد استهداف آلية هندسيّة لجيش الاحتلال جنوب لبنان

أربعة شهداء باستهدافات إسرائيلية في حيي التفاح والزيتون شرق غزة

حماس: تصريحات "بن غفير" بجانب "حبل مشنقة" تحريضاً علنياً على القتل

على غرار غزة.. جنود إسرائيليون يوثقون عبثهم بمنازل النازحين في جنوب لبنان

بالأسماء... سرايا القدس تنعى 33 شهيدًا من ألويتها العسكرية

19 مارس 2026 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بوقوع عدة مواقع تحطم في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة، عقب إطلاق صاروخ من إيران باتجاه المنطقة.

وقالت مصادر صحفية، إن الدخان تصاعد من منشآت تكرير النفط في خليج حيفا، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الخليج، فيما أقرت "إسرائيل" بتضرر منشآت حيوية جراء القصف الذي أصاب مصافي النفط.

 رجحت تقارير أولية أن الصاروخ كان مزودًا برأس حربي انشطاري تسبب في حوادث التحطم المتعددة.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محطة لتوليد الكهرباء في حيفا انفجرت خلال الهجوم، معتبرة أن الضربة جاءت انتقامًا للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أمس منشآت الغاز الإيرانية في حقل بارس الجنوبي.

 

وفي السياق الاقتصادي، أفادت صحيفة معاريف بهبوط أسهم شركة «بازان» للبتروكيميائيات في حيفا بنسبة 7% عقب الهجوم.

كما جرى استبعاد شبهات تسرب غازات سامة من خليج حيفا بعد استهداف المنشآت الحيوية.

متعلقات

الأكثر قراءة