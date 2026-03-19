أول دفعة من جرحى غزة تعبر نحو معبر رفح بعد 18 يومًا من إغلاقه

ارتفاع خام برنت للنفط متجاوزًا 116 دولارًا للبرميل مع استهداف منشآت الطاقة

أخصائية نفسية: نحتاج لسنوات طويلة لعلاج الأطفال من انعكاسات الإبادة

"تقطير" المساعدات لغزة... سياسة تجويع تفاقم الانهيار الإنساني

بعدما ضاقت بهم الحياة... مواطنون يحوّلون أرصفة غزة إلى مصدر رزق

عكرمة صبري: فتوى بوجوب الصلاة عند أبواب الأقصى وإغلاق المساجد في العيد

دراسة تكشف: نظام غذائي يحدّ من تدهور الدماغ ويؤخر شيخوخته

أربعة شهداء باستهدافات إسرائيلية في حيي التفاح والزيتون شرق غزة

ترامب يهدد بتدمير حقل "بارس الجنوبي" الإيراني كليًا بعد استهدافه أمس

"المنظمات الأهلية": أطفال غزة يستقبلون عيد الفطر في ظروف إنسانية قاسية

أول دفعة من جرحى غزة تعبر نحو معبر رفح بعد 18 يومًا من إغلاقه

19 مارس 2026 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

أعلنت مصادر صحفية، ظهر يوم الخميس، عبور أول دفعة من جرحى غزة  نحو معبر رفح بعد إعادة تشغيله، بعد 18 يومًا من الإغلاق بسبب الحرب مع إيران.

 وأفادت المصادر بأن أول دفعة شملت 8 مصابين و 17 مرافقًا، وذلك بعد إغلاق الاحتلال للمعبر ومنع المرضى والجرحى من الخروج لاستكمال العلاج في الخارج.

 

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المعابر في غزة أنه سيتم فتح معبر رفح البري بشكل جزئي لمغادرة 8 مرضى، لتلقي العلاج في الخارج.

ويوم الثلاثاء، شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن استمرار الإغلاق الإسرائيلي لمعبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر منذ 28 فبراير/شباط الماضي، يمثل "انتهاكاً خطيراً" لاتفاق وقف إطلاق النار.

اقرأ أيضًا: مع استمرار إغلاق معبر رفح... مرضى غزَّة ينتظرون الموت على قوائم السَّفر

ويواجه آلاف المرضى والجرحى في قطاع غزة مصيرا قاسيا، بعدما تحول السفر للعلاج في الخارج إلى حلم بعيد المنال. فبين مستشفيات تعاني نقصا حادا في الأدوية والمعدات، وحصار يمنعهم من الوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة، يعيش المرضى أياما ثقيلة من الانتظار والقلق، في حين تتدهور حالات كثيرين منهم يوما بعد يوم، في وقت يحذر الأطباء من أن استمرار إغلاق المعبر قد يعني فقدان المزيد من الأرواح التي كان يمكن إنقاذها لو أتيحت لهم فرصة العلاج خارج القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #جرحى غزة #الإبادة الجماعية #الحرب على إيران

متعلقات

