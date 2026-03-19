في اليوم الـ 20 على إغلاقه.. دعواتٌ لحشد واسع بهدف إجبار الاحتلال على فتح الأقصى في العيد

في اليوم الـ 20 من إغلاق الاحتلال المتواصل للمسجد الأقصى بزعم "حالة الطوارئ" ومنع المصلين من الدخول إليه وأداء صلاة التراويح، دعت الحركة الإسلامية في القدس إلى تكثيف الحضور الشعبي والرباط في محيط المسجد، مؤكدة رفضها لإغلاقه أمام المصلين خلال شهر رمضان، واعتبار الذرائع الأمنية غطاءً لإجراءات تهدف إلى فرض واقع جديد في الحرم القدسي، في ظل استمرار القيود المفروضة على المسجد الأقصى.

وحثّت الحركة سكان القدس والداخل الفلسطيني في بيان لها الخميس، على الاحتشاد بالآلاف عند أبواب المسجد وأسوار المدينة، والدفع نحو أداء صلاة العيد والجمعة بشكل حاشد، بما يسهم في إعادة فتحه أمام المصلين.

وتضمن البيان دعوات موجهة إلى الأردن، دولةً وشعباً ومؤسسات، للاضطلاع بدوره في حماية المسجد الأقصى، إلى جانب مناشدة الجماهير العربية والإسلامية دعم صمود سكان القدس، خاصة في البلدة القديمة التي تأثرت اقتصادياً جراء الإغلاق المستمر خلال شهر رمضان.

وكانت محافظة القدس، قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق.

وأكدت أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.

