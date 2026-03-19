إيران: شهداء في دورود والحرس الثوري يستهدف مصالح ومنشآت نفطية مرتبطة بواشنطن

في اليوم الـ20 من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أعلن الحرس الثوري استهداف منشآت نفطية مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل تحولاً في مسار الحرب بعد استهداف بنية الطاقة الإيرانية.

آخر التطورات الميدانية في إيران

نقلت وكالة فارس عن رئيس القطاع الطبي الإيراني تأكيده تضرر 20 مستشفى في أنحاء البلاد بسبب الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وأعلن نائب محافظ لرستان الإيرانية استشهاد 12 شخصا وإصابة 116 آخرين إثر هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في مدينة دورود غربي إيران.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية إن 3 أشخاص أعدموا على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي بمدينة قم.

عمليات الحرس الثوري

أعلن حرس الثورة الإيراني، اليوم الأربعاء، انطلاق الموجة الـ63 من عملية "وعد صادق 4"، مستهدفاً منشآت نفطية مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد الحرس، في بيان، أن هذه المرحلة تمثل تحولاً في مسار الحرب بعد استهداف بنية الطاقة الإيرانية.

وأوضح الحرس، أنّ إيران لم تكن تسعى لتوسيع نطاق المواجهة ليشمل قطاع الطاقة، أو الإضرار باقتصادات الدول الصديقة، إلا أن الهجمات على منشآتها الحيوية فرضت رداً مباشراً، تمثل بعمليات وصفت بـ"الثقيلة والمتقابلة".

كما أشار الحرس إلى أنّ الضربات أدت إلى اندلاع حرائق في منشآت نفطية ضمن المصالح الأميركية، محذراً من أن أي تكرار لاستهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابل برد أشد، قد يصل إلى "تدمير منشآت الطاقة التابعة للخصوم وحلفائهم بشكل كامل".

وقال حرس الثورة إنه استهدف 80 هدفاً عسكرياً في جنوب ووسط وعمق الأراضي المحتلة.

وأصاف أن الأهداف المستهدفة شملت: "ريشون لتسيون" و"رملة" في الوسط، و"إيلات" في الجنوب، و"رامات غان" و"بني براك" شرق "تل أبيب"، و"بات يام" جنوب "تل أبيب".

وأشار إلى أن هذه الضربات نفذت باستخدام صواريخ دقيقة الإصابة، متعددة الرؤوس الحربية، وطائرات مسيرة انتحارية.

المصدر / فلسطين أون لاين