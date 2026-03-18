برشلونة يضرب بسباعية أمام نيوكاسل ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

بلغ برشلونة الإسباني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما ضرب بقوة أمام ضيفه نيوكاسل الإنكليزي 7 2 الأربعاء في إياب ثمن النهائي، حاسما بذلك المواجهة 8 3 في مجموع المباراتين بعد تعادلهما ذهابا 1 1 في إنكلترا.

أحرز البرازيلي رافينيا (6 و72) ومارك برنال (18) ولامين جمال (45+7 من ركلة جزاء) وفيرمين لوبيس (51) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (56 و61) أهداف برشلونة، فيما وقّع السويدي أنتوني إيلانغا على هدفيّ نيوكاسل (15 و28).

ويواجه برشلونة في ربع النهائي الفائز بين مواطنه أتلتيكو مدريد وتوتنهام الإنكليزي اللذين يلتقيان إيابا لاحقا الأربعاء في لندن، علما أن الفريق الإسباني حسم مواجهة الذهاب على أرضه 5 2.

ودخل برشلونة المواجهة متسلحا بدعم أكثر من 60 ألف مشجع للمرة الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم، وذلك للمباراة الثانية تواليا بعد أولى أمام إشبيلية في الدوري الأحد (5 2)، مستفيدا من السماح له بتفعيل مساحات (كبار الشخصيات) وفتح المدرج الشمالي، فارتفعت قدرة الملعب الاستيعابية إلى 62 ألفا و652.

وسنحت الفرصة الأولى في المباراة للفريق الإنكليزي، وحملت توقيع مدافعه دان بورن الذي سدد بيمناه من داخل منطقة الجزاء كرة تصدّى لها الحارس المضيف جوان غارسيا (3).

وافتتح رافينيا التسجيل بتسديدة أرضية بيسراه من الجهة اليمنى داخل المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى، مستفيدا من كرة هيّأها له فيرمين لوبيس (6).

وأعاد إيلانغا المواجهة إلى نقطة البداية، بإدراكه التعادل بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إلى يمين غارسيا، بعد عرضية متقنة من الشاب لويس هول من الجهة اليسرى (16).

ومنح برنال التقدم مجددا للعملاق الكاتالوني، بعدما تابع بيمناه من على مشارف منطقة الياردات الست، كرة لعبها له جيرارد مارتين برأسية بعد ركلة حرة مباشرة نفّذها رافينيا (18).

وأدرك إيلانغا التعادل، بعدما تابع بيمناه من داخل منطقة الياردات الست في الشباك المشرّعة أمامه، عرضية هارفي بارنز من الجهة اليسرى (28).

وسدّد رافينيا بيسراه من الجهة اليسرى داخل المنطقة كرة تصدّى لها الحارس آرون رامسدايل، فتهيّأت أمام جمال الذي أطاح بها بيمناه بغرابة فوق المرمى من على مشارف منطقة الياردات الست (45+1).

واستمرت فصول الإثارة في الشوط الأول، باحتساب الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، إثر إعاقة تعرّض لها رافينيا من طرف كيران تريبييه داخل منطقة الجزاء.

وترجم جمال الركلة بنجاح، مانحا فريقه التقدم للمرة الثالثة في الشوط الأول، ومحرزا هدفه الخامس في ثماني مباريات شارك خلالها مع برشلونة ضمن نسخة هذا الموسم من دوري الأبطال (45+7).

وفي مطلع الشوط الثاني، اشتعلت مدرجات ملعب كامب نو، فبعد تمريرة بينية متقنة من رافينيا، انفرد لوبيس وأسكن الكرة بيمناه من داخل المنطقة أرضية في الزاوية اليمنى (51).

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الخامس برأسية من داخل منطقة الياردات الست بعد ركلة ركنية نفذها رافينيا من الجهة اليمنى (56).

وأحرز الهداف البولندي السادس بتسديدة أرضية بيمناه من مسافة قريبة، استقرت في الزاوية اليسرى، مستفيدا من تمريرة متقنة من جمال بعد مجهود فردي، ومسجّلا بذلك هدفه الرابع في تسع مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم (61).

المصدر / وكالات