بالمسيرات والصليات الصاروخية.. حزب الله يعلن عن عمليات نوعية ضد تجمعات الاحتلال

أعلن حزب الله، يوم الأربعاء، سلسلة من العمليات العسكرية النوعية ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار الرد على العدوان، مؤكدًا استمرار عملياته دعمًا للبنان وشعبه.

وفي أحدث بياناته، أعلن حزب الله استهداف ثكنة "يوآف" في الجولان السوري المحتل عند الساعة 16:30، بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وفي التوقيت ذاته، استُهدف تجمع لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة "كريات شمونة" باستخدام المسيّرات الانقضاضية، فيما طالت ضربة مماثلة قاعدة "عين زيتيم" شمال مدينة صفد المحتلة.

وعند الساعة 14:00، أعلن حزب الله إسقاط محلّقة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق بلدة المروانية جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة 17:30 قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة الطيبة، بصلية صاروخية، بالتزامن مع قصف تجمع آخر للجنود في تلة العويضة في بلدة العديسة الحدودية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة "كريات شمونة" عند الساعة 16:15، بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وفي ساعات الصباح، وتحديدًا عند الساعة 10:00، استُهدف تجمع آخر للجنود في مستوطنة "شوميرا" بصلية صاروخية.

كما تصدى مجاهدو المقاومة عند الساعة 14:00 لمحاولة تقدم لقوات الاحتلال في محيط معتقل الخيام، واشتبكوا معها بالأسلحة المناسبة.

وعند الساعة 12:30، استُهدف تجمع للجنود في تلة العويضة بصلية صاروخية، حيث تم تحقيق إصابات مؤكدة.

وفي سياق متصل، استهدفت المقاومة عند الساعة 10:30 تجمعًا آخر لجنود الاحتلال في مشروع الطيبة بصلية صاروخية، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة استدعت تدخل المروحيات لإخلاء المصابين.

وفي وقت مبكر من اليوم، عند الساعة 02:00، جرى استهداف تجمع للجنود في تلة الخزّان في العديسة الحدودية بصلية صاروخية.