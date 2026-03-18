في ليلة واحدة... نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 15 امرأة في قلقيليَّة

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ترامب يعلن تأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين

الإعلامي الحكوميّ: 2.4 مليون غزيّ يستقبلون العيد بظروفٍ إنسانية كارثية

(4) شهداء في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

19 يوماً من إغلاق الأقصى.. قوات الاحتلال تطارد المصلين في باحاته وتعتدي عليهم

الاحتلال يقصف منشأة الغاز العملاقة في "بوشهر" بإيران وسط تهديدات بالرد

الأمم المتحدة: 4.9 مليون طفل دون الخامسة ماتوا في 2024

تقرير حقوقي: تهجير 57 تجمعًا فلسطينيًا منذ أكتوبر 2023

مركز الفلك الدولي يحدد اليوم الأول لعيد الفطر 2026 في فلسطين والمنطقة

ماذا تفعل الصلاة بجسدك ودماغك؟ دراسات علمية تكشف فوائد مذهلة

18 مارس 2026 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
...
في ليلة واحدة... نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 15 امرأة في قلقيلية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، الليلة الماضية، ما لا يقل عن 15 امرأة من محافظة قلقيلية، غالبيتهن زوجات أسرى محررين، إضافة إلى زوجات أسرى وأمهات شهداء.

وقال النادي، في بيان صحافي، إن إن حملة الاعتقالات تأتي هذه في وقت يواصل فيه الاحتلال منع الطواقم القانونية من زيارة الأسرى منذ بدء الحرب الجارية، إلى جانب استمراره في منع عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزياراتها.

وأشار إلى، أن هذه الحملة غير مسبوقة من حيث العدد والفئة المستهدفة، إذ نُفذت في ليلة واحدة ومن منطقة واحدة، وذلك رغم حملات الاعتقال الواسعة والتحقيقات الميدانية التي طالت أكثر من 700 امرأة منذ ذلك الحين في الضّفة إلى جانب العشرات من غزة. 

وأكد النادي، أن هذا الاستهداف الجماعي يشكل امتدادًا لحملات الاعتقال الانتقامية الممنهجة التي يواصل الاحتلال تنفيذها يوميًا وبشكل غير مسبوق في الضفة الغربية.

وشدد على أن استهداف النساء يشكل واحدة من أبرز السياسات التاريخية التي لم يتوقف الاحتلال عن اتباعها، والتي برزت في العديد من المحطات التاريخية المهمة.

ولفت نادي الأسير، في ختام بيانه، إلى أن هذه السياسة اتخذت، بعد الإبادة، منحى تصاعديًا ليس فقط من حيث العدد، وإنما أيضًا من حيث مستوى الانتهاكات وعمليات التنكيل والاعتداءات التي رافقت عمليات الاعتقال، مشيرًا إلى أن زوجات الأسرى والشهداء، إلى جانب شقيقات الشهداء والأسرى، كنّ من أكثر الفئات استهدافًا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة