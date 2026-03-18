(4) شهداء في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

18 مارس 2026 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأربعاء، بأن 4 شهداء بينهم 3 شهداء جدد وشهيد متأثر بإصابته، إلى جانب 14 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وأوضحت الوزارة،  في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبحسب الوزارة، بلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) 677 شهيدًا، وعدد الإصابات 1,813 مصابًا، وسُجلت 756 حالة انتشال.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,253، وبلغ عدد الإصابات 171,912 مصابًا.

