الجيش الإيراني: عززنا قدراتنا الدفاعية ونتائج الحرب ستفرض واقعاً جديداً

الجيش الإيراني: عززنا قدراتنا الدفاعية ونتائج الحرب ستفرض واقعاً جديداً

18 مارس 2026 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
ترسانة الصواريخ الإيرانية

أكّد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد كرمي نيا، أنّ الجمهورية الإسلامية نجحت في تعزيز قدراتها الردعية إلى مستويات تضمن أمنها القومي في وجه التهديدات الخارجية.

وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني، الأربعاء، أوضح العميد كرمي نيا أنّ المواجهة الحالية تتضمن "سلسلة من التجارب" التي ستؤدي بالضرورة إلى تعزيز قوة إيران ورفع مستوى ردعها العسكري.

المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد كرمي نيا

وشدد على أنّ نتائج هذه الحرب ستفرض واقعاً جيوسياسياً جديداً، حيث "لن تسمح دول المنطقة بالتأكيد للأميركيين والكيان الإسرائيلي بإشعال حروب إقليمية واسعة النطاق" أو الاستمرار في سياسة إغراق المنطقة في الفوضى.

وأكد كرمي نيا أن الجيش سيستخدم أسلحة أكثر تطوراً في الأيام القادمة من الحرب.

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ يتواصل فيه العدوان الأميركي- الإسرائيلي على إيران، بينما ترد طهران باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة والأراضي المحتلة.

المصدر / وكالات
