الاتحاد الأفريقي يجرّد السنغال من لقب أمم أفريقيا ويعتبر المغرب فائزاً بثلاثية

18 مارس 2026 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
الاتحاد الأفريقي قررت تطبيقًا للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية اعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الثلاثاء إن لجنة الاستئناف التابعة له اعتبرت منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب اعتباريًا بنتيجة 3-صفر.

وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لصالح المغرب المضيف بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، لكنهم عادوا لاستئناف المباراة.

وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي سجلت فيه السنغال هدف الفوز 1-صفر لتحرز اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ.

وقال الكاف في بيان إن “لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي قررت اليوم تطبيقًا للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية اعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية، على أن تُسجل نتيجة المباراة 3-صفر لصالح المغرب”.

وأضاف الكاف أن القرار جاء بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة بشأن تطبيق المادتين 82 و84، موضحًا أنه ألغى قرار لجنة الانضباط.

المصدر / وكالات
