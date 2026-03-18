سان جيرمان وريال مدريد وأرسنال إلى ربع نهائي دوري الأبطال

حجزت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنكليزي مقاعدها في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تجاوزهم جولة الإياب لثمن نهائي المسابقة، الثلاثاء.

فعلى ملعب “ستامفورد بريدج” بلندن، كرر باريس سان جيرمان فوزه على مضيفه تشيلسي الإنكليزي، بعد أن تغلّب عليه بثلاثية نظيفة، بعد أن كان قد حسم لقاء الذهاب على ملعب “حديقة الأمراء” بباريس، بنتيجة 5-2.

وسجّل ثلاثية فريق العاصمة الفرنسية كل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وبرادلي باركولا وسيني مايولو في الدقائق 6 و15 و62، ليضرب موعدا مع الفائز من مجموع مباراتي ليفربول وغلطة سراي، علما أن الفريق التركي فاز ذهاباً 1-0.

وعلى ملعب “الاتحاد” سقط فريق مانشستر سيتي الإنكليزي في فخ الخسارة في عقر داره أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة لسابق خسارته مباراة الذهاب بمدريد بثلاثية نظيفة.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للنادي الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، حصل عليها بعد لمس البرتغالي بيرناردو سيلفا، قائد السيتي، للكرة باليد داخل المنطقة ليطرد على إثرها.

وأدرك المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41، بتسديدة من مسافة قريبة، قبل أن يحسم فينيسيوس جونيور نتيجة الفوز للميرينغي بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 3+90.

وسيلعب الفريق الملكي مع الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين بايرن ميونخ الألماني وأتالانتا الإيطالي، علما أن الفريق البافاري يملك أسبقية مريحة للغاية بفوزه في إيطاليا 6-1 ذهابا.

وعلى ملعب “الإمارات”، واصل أرسنال الإنكليزي موسمه الاستثنائي بالتأهل لربع النهائي على حساب باير ليفركوزن الألماني بالفوز بهدفين دون ردّ، سجلهما إيبيريتشي إيزي وديكلان رايس في الدقيقتين 36 و63.

وكانت كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قد انتزعت تعادلا قاتلا في مواجهة الذهاب على ملعب “باي أرينا” بألمانيا بفضل ركلة جزاء للألماني كاي هافيرتز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

ويلتقي أرسنال في الدور التالي مع سبورتينغ البرتغالي الذي نجح في قلب تأخره ذهابا بثلاثية نظيفة أمام ضيفه بودو غليمت النرويجي إلى فوز كبير إيابا بخماسية.

