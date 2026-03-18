السلطات الإيرانية تعدم متهمًا بالتجسس وتعتقل خلايا تجسسية في 26 محافظة

18 مارس 2026 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح الموساد، بالتوازي مع اعتقال عشرات الخلايا التجسسية تمتدّ عبر معظم المحافظات الإيرانية.

وأعلنت السلطة القضائية، الأربعاء، إعدام كوروش كيواني، بعد إدانته بتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بمعلومات وصور لمواقع حساسة داخل البلاد. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة موسعة نفذتها طهران خلال الأشهر الماضية ضد متهمين بالتعاون مع "إسرائيل".

وفي موازاة ذلك، كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن تنفيذ أكبر عملية أمنية من نوعها منذ بداية الحرب، إذ أعلنت اعتقال 111 خلية مناصرة للملكية في 26 محافظة، وضبط كميات من الأسلحة بحوزتها. كما أكدت اعتقال أربعة جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة في محافظتي همدان وأذربيجان الغربية غربي البلاد.

وتعكس هذه التطورات مستوى القلق الأمني داخل إيران، خاصة بعد توالي عمليات الاغتيال التي طالت قادة وعلماء ومسؤولين أمنيين خلال الحرب الحالية وسابقتها في يونيو/حزيران الماضي، والتي كشفت عن ثغرات في الأجهزة الأمنية.

ويدخل العدوان الأميركي–الإسرائيلي على إيران أسبوعه الثالث، مخلفة أكثر من ألفي شهيد، بينهم شخصيات بارزة أبرزهم المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي اغتيل في بداية المواجهة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.

وتؤكد التصريحات الرسمية في طهران أن الحملة الأخيرة تستهدف مواجهة "محاولات اختراق منظم" تقودها أجهزة استخبارات أجنبية، في وقت تتسع فيه رقعة المعارك ويزداد الضغط الداخلي على مؤسسات الدولة لوقف الانهيارات الأمنية المتلاحقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاستخبارات الإسرائيلية #الموساد #الحرب على إيران #خلايا تجسسية

