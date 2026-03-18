18 مارس 2026 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
إغلاق المسجد الأقصى (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 19 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع الصلاة فيه، والاعتداء على مصلين قرب باحات المسجد وسط إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع وقنبلتي صوت قبل ملاحقة المصلين والاعتداء عليهم بالضرب.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المصلين تجمعوا في منطقة باب الساهرة، إحدى بوابات البلدة القديمة، لأداء صلاة العشاء ولكن قوات الاحتلال طلبت منهم التوجه إلى ساحة قريبة لأداء الصلاة فيها.

وأضاف الشهود أنه لدى شروع المصلين بأداء الصلاة في الساحة باغتهم العشرات من قوات الاحتلال بهجوم، موضحين أن عناصر الاحتلال أطلقوا قنبلة غاز مسيلة للدموع وقنبلتي صوت قبل ملاحقة المصلين والاعتداء عليهم بالضرب.

ويذكر أن هذا الاعتداء ليس الأول في الأيام الأخيرة، إذ سبق وتم الاعتداء على مصلين خلال الأيام الماضية في محيط البلدة القديمة من القدس. ويحاول مصلون الوصول إلى أقرب موقع من المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وكانت محافظة القدس، قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق.

وأكدت أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حالة الطوارئ #إغلاق المسجد الأقصى #طوفان الأقصى #الحرب على إيران

