بينهم زوجات أسرى.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تركزت بشكل أساسي في مدينة قلقيلية، حيث طالت الاعتقالات أكثر من 17 امرأة، غالبيتهن من زوجات الأسرى والأسرى المحررين وذوي الشهداء، وذلك خلال اقتحامات واسعة للمنازل.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصعيد واضح يستهدف عائلات الأسرى، عبر اعتقال زوجاتهم وذويهم، إلى جانب تنفيذ مداهمات وتفتيشات واسعة في المدينة وقراها.

وشملت الاعتقالات في قلقيلية كلاً من: أسماء نوفل زوجة الأسير عبد الله ولويل، وأمل نوفل زوجة الأسير المحرر موسى الصوي، ورفاه طبيسه شقيقة الصحفي رغيد طبسية، وزوجة الأسير المحرر محمود الخاروف، وزوجة الأسير المحرر أديب غلبان، وأمينة الطويل (شواهنة) زوجة الأسير المحرر علي شواهنة، وزوجة الأسير أحمد رضوان المحرر والمبعد إلى قطاع غزة من بلدة عزون، وذوابي يونس من سنيريا، وإخلاص عودة زوجة الأسير المحرر والمبعد شادي عودة، ووالدة الشهيد جبريل جبريل، وسهاد شريم زوجة الأسير المحرر عبد الفتاح رضوان، وزوجة الأسير عبد الرحمن خدرج، وزوجة الأسير عبد الحق خدرج، وزوجة الأسير المحرر سامح عفانة، وأسماء حوتري زوجة الأسير المؤبد رائد حوتري، وزوجة الأسير عبد الفتاح خليف، إضافة إلى اعتقال الشابين وسيم زهران وأيهم شهاب من المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة آسيا أحمد مرعي (45 عاماً) من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وهي شقيقة الشهيد عبد الرحمن مرعي الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ناصر محمود الصباغ والد الشهيد معتصم الصباغ، إلى جانب الشاب مدين عروق من بلدة برقين غرب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد وليد أبو ربيع من بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن استهداف زوجات الأسرى وعائلاتهم يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة العقاب الجماعي، ويهدف للضغط على الأسرى عبر محيطهم الاجتماعي، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني.

