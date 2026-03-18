دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الـ 17على التوالي مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، فيما واصل حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية، وأخرى في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري، إلى 968 شهيدًا و2432 جريحًا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن من بين الضحايا 116 طفلا و77 امرأة، فيما بلغ عدد الأطفال الجرحى 356 والنساء 403، بحسب بيانات الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة أن 56 شخصا استشهدوا اليوم الأربعاء، فيما أصيب 211 آخرين

وحول أعداد النازحين، ارتفع عدد النازحين في لبنان، الاثنين الماضي، إلى مليون و49 ألفا و328 شخصا منذ توسع العدوان الإسرائيلي على البلاد مطلع مارس/ آذار الجاري.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة، في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد النازحين في لبنان بلغ مليونا و49 ألفا و328 شخصا، بينهم 132 ألفا و742 مسجلين في مراكز الإيواء.

آخر التطورات في لبنان

نعت قناة المنار اللبنانية مدير البرامج السياسية في القناة، الزميل الحاج محمد شري وزوجته، اللذين ارتقيا شهيدين في الغارة الصهيونية التي استهدفت منطقة زقاق البلاط في بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 24 بجروح في غارتي الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة بيروت.

واستُشهد مواطنان وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الكورنيش البحري في صيدا جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية، باستشهاد 3 أشخاص إثر العدوان الإسرائيلي على مبنى سكني في زقاق البلاط، وارتقاء شهيدين وتسجيل إصابات في الاعتداء الإسرائيلي على منطقة البسطة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشن طيران الاحتلال غارة على النبطية وقصف مدفعي استهدف عيناتا وبنت جبيل ومارون الرأس، بينما أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة ستة آخرين وثلاثة مفقودين في الغارة الإسرائيلية على بعلبك.

وأشارت وسائل الإعلام اللبناني إلى تعرض مستشفى بنت جبيل الحكومي لأضرار جراء غارة إسرائيلية استهدفت عيناتا، جنوبي البلاد.

وارتقى 3 شهداء وأصيب 5 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة الغازية.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله، يوم الأربعاء، سلسلة من العمليات العسكرية النوعية ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار الرد على العدوان، مؤكدًا استمرار عملياته دعمًا للبنان وشعبه.

وفي أحدث بياناته، أعلن حزب الله استهداف ثكنة "يوآف" في الجولان السوري المحتل عند الساعة 16:30، بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وفي التوقيت ذاته، استُهدف تجمع لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة "كريات شمونة" باستخدام المسيّرات الانقضاضية، فيما طالت ضربة مماثلة قاعدة "عين زيتيم" شمال مدينة صفد المحتلة.

وعند الساعة 14:00، أعلن حزب الله إسقاط محلّقة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق بلدة المروانية جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة 17:30 قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة الطيبة، بصلية صاروخية، بالتزامن مع قصف تجمع آخر للجنود في تلة العويضة في بلدة العديسة الحدودية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة "كريات شمونة" عند الساعة 16:15، بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

أعلن حزب الله استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الخزّان في العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أشار حزب الله إلى استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة النبعة القديمة في قرية العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

كما تمكن مجاهدو حزب الله من استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين