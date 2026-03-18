اقتصاد الشائعات في غزة.. عندما تتحول الأخبار غير المؤكدة إلى أداة لرفع الأسعار

في بيئة اقتصادية هشة مثل قطاع غزة، حيث يعاني السكان من آثار الحرب وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، تصبح المعلومة الاقتصادية الدقيقة عنصرًا بالغ الحساسية في استقرار السوق. لكن في المقابل، تظهر بين الحين والآخر ظاهرة خطيرة تتمثل في استغلال بعض التجار للشائعات المرتبطة بالأحداث السياسية أو العسكرية المحلية والعالمية لخلق حالة من الذعر في الأسواق ورفع الأسعار.

الشائعة كأداة اقتصادية

مع كل حدث سياسي أو أمني في المنطقة أو العالم، تنتشر بسرعة أخبار غير مؤكدة بين الناس تفيد بأن المعابر التجارية قد أُغلقت أو ستُغلق قريبًا، أو أن هناك نقصًا وشيكًا في السلع الأساسية. هذه الأخبار – حتى وإن لم تكن دقيقة – تتحول في بعض الأحيان إلى مبرر فوري لرفع الأسعار في الأسواق.

اقتصاديًا، هذا السلوك يعتمد على ما يعرف في علم الاقتصاد بـ اقتصاد التوقعات والخوف، حيث يؤدي الخوف من نقص السلع إلى زيادة الطلب المفاجئ عليها، ما يمنح بعض التجار فرصة لرفع الأسعار بحجة ارتفاع التكلفة أو احتمال انقطاع الإمدادات.

التأثير على الاقتصاد المحلي

انتشار هذه الظاهرة له عدة آثار اقتصادية سلبية، منها:

1. تشويه آليات السوق الطبيعية

حيث لا تعود الأسعار مرتبطة بالتكلفة الحقيقية للسلع أو العرض والطلب الفعلي، بل بالشائعات والتوقعات.

2. زيادة التضخم المحلي

فرفع الأسعار بشكل غير مبرر يؤدي إلى تضخم مصطنع يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

3. إضعاف الثقة بالسوق

عندما يشعر المواطن أن الأسعار ترتفع بناءً على أخبار غير مؤكدة، تتراجع ثقته في السوق وفي عدالة المعاملات التجارية.

4. تشجيع السلوك الاحتكاري

بعض التجار قد يعمدون إلى تخزين السلع أو تقليل عرضها مؤقتًا لتعزيز فكرة الندرة ورفع الأسعار.

الأثر الاجتماعي والنفسي

لا يقف تأثير هذه الظاهرة عند الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي والنفسي. فالمجتمع الغزي يعيش منذ سنوات طويلة تحت ضغوط استثنائية نتيجة الحرب والظروف المعيشية الصعبة.

وعندما ترتفع الأسعار بشكل مفاجئ بناءً على شائعات، يشعر المواطنون بـ:

• الاستياء والغضب

• الإحساس بعدم التضامن المجتمعي

• الاعتقاد بأن بعض التجار لا يراعون معاناة الناس

وهذا قد يخلق فجوة نفسية بين التاجر والمجتمع، في وقت يفترض فيه أن يكون السوق عنصر دعم للصمود المجتمعي لا مصدر ضغط إضافي عليه.

سمعة التاجر على المدى البعيد

من منظور اقتصادي بحت، فإن السمعة التجارية تعد أحد أهم الأصول غير الملموسة لأي تاجر. فالتاجر الذي يستغل الأزمات لتحقيق أرباح سريعة قد يحقق مكاسب مؤقتة، لكنه يخاطر بخسارة ثقة المجتمع على المدى الطويل.

وفي الأسواق الصغيرة والمغلقة نسبيًا مثل غزة، تنتشر السمعة بسرعة، وقد يصبح التاجر المعروف باستغلال الأزمات محل مقاطعة اجتماعية أو فقدان ثقة الزبائن مستقبلاً.

في المقابل، التجار الذين يحافظون على استقرار الأسعار أو يراعون الظروف الإنسانية للمجتمع غالبًا ما يكسبون سمعة إيجابية طويلة الأمد تعزز مكانتهم في السوق.

نحو مسؤولية اقتصادية ومجتمعية

إن المرحلة الحالية التي يمر بها قطاع غزة تتطلب درجة عالية من المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية من جميع الفاعلين في السوق. فالتاجر ليس مجرد بائع للسلع، بل هو جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

لذلك، فإن مواجهة ظاهرة الشائعات الاقتصادية تتطلب:

• تعزيز الشفافية في المعلومات المتعلقة بالمعابر والإمدادات

• دورًا أكبر للمؤسسات الرسمية والرقابية في توضيح الحقائق

• تعزيز ثقافة الأخلاق التجارية والمسؤولية المجتمعية

الخلاصة

إن اقتصاد الشائعات قد يمنح بعض التجار أرباحًا سريعة، لكنه في المقابل يترك آثارًا سلبية على الاقتصاد المحلي والثقة المجتمعية. وفي مجتمع يواجه ظروفًا استثنائية مثل غزة، تبقى المصداقية والضمير التجاري عاملين أساسيين في حماية السوق وتعزيز صمود المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين