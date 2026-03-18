"مستذكرةً مواقفه المُشرِّفة"

"حماس" تعزي طهران في استشهاد علي لاريجاني

18 مارس 2026 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الشهيد علي لاريجاني

قدمت حركة المقاومة الإسلاميية "حماس"، يوم الأربعاء، تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في استشهاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ونجله وعدد من مرافقيه، إثر قصف صهيوني غادر، واعتداء سافر على العاصمة الإيرانية طهران.

وجدّدت "حماس" تضامنها مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تتعرّض لعدوان صهيوني أمريكي، مؤكدة أن استمرار هذا العدوان هو إجرامٌ يستهدف المنطقة برمّتها، ويهدّد أمنها واستقرارها، وتتحمّل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الفاشية مسؤولية تداعياته الخطيرة.

واستذكرت "حماس" بكل تقدير مواقفه المشرّفة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة.

وكانت إيران قد أعلنت -مساء أمس الثلاثاء- استشهاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في هجوم إسرائيلي، وبث التلفزيون الرسمي الإيراني بياناً صادراً عن مكتب لاريجاني جاء فيه أنه ارتقى في هجوم وقع في ساعات الصباح، رفقة ابنه مرتضى ومساعده علي رضا بيات، وموظفين في أمانة المجلس وعدد من حراسه الشخصيين.

ولاريجاني هو أرفع مسؤول إيراني تقتله "إسرائيل" بعد المرشد الأعلى علي خامنئي في ⁠اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طهران #علي لاريجاني #الحرب على إيران #العدوان الإسرائيلي الأمريكي #أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

