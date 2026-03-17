استقالة مسؤول أمريكي رفيع احتجاجًا على حرب إيران.. ما علاقة "إسرائيل"؟

17 مارس 2026 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب (NCTC) جو كينت يقدم استقالته
متابعة/ فلسطين أون لاين

قدم مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب (NCTC) جو كينت، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، على خلفية الحرب في إيران، متهماً الرئيس ترامب بالسير "معصوب العينين وراء إسرائيل لدعم الحرب ضد إيران".

وقال "كينت" في بيان على منصة "إكس": "بعد الكثير من التأمل، قررت الاستقالة من منصبي كمدير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وذلك اعتباراً من اليوم"، مؤكدًا أن الجنود الأمريكيين يُرسلون إلى حتفهم تحت ضغط من جماعات الضغط الإسرائيلية.

وأضاف: "لا يمكنني، بضمير مرتاح، دعم الحرب الجارية في إيران. لم تشكل إيران تهديداً وشيكاً لبلدنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب نتيجة ضغوط من إسرائيل ولوبيها القوي في الولايات المتحدة".

ودعا "كينت" في استقالته، الرئيس ترامب إلى إعادة النظر في السياسة الحالية تجاه إيران، مضيفًا "لقد حان وقت اتخاذ إجراء حاسم. يمكنك تغيير المسار أو السماح بالانزلاق نحو الفوضى بالاستمرار".

